2019-06-05T10:46:24+03:00
Политика

В России разработают аналог "Мистраля"

Морской флот получит первые корабли в 2025 году
Артур ГАРЬКЕ
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"Мистраль" должен был быть у России еще в 2014 году, но из-за событий на Украине контракт был отменен."Мистраль" должен был быть у России еще в 2014 году, но из-за событий на Украине контракт был отменен.Фото: REUTERS
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В следующем году в России начнется разработка универсального корабля-дока, аналога французским "Мистралям". Вертолетоносцы ждут в ВМФ уже к 2025 году.

"В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан [ВМФ] ориентировочно в 2025 году", — сказал неназванный источник РИА "Новости".

Он отметил, что в основу ляжет лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Известно, что будущий корабль будет способен нести 12-16 вертолетов.

Ранее Россия собиралась купиnь "Мистраль" у Франции за 1,2 миллиарда евро. Однако из-за событий на Украине контракт был разорван. Разговоры о существующей у России возможности для создании кораблей такого типа начались еще летом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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