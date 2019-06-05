Матвиенко предложила отложить деньги на помощь попавшим в беду россиянам за рубежом

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-05T12:50:37+03:00

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить предложение для Минфина. Идея такая: заложить некую сумму денег на помощь россиянам, которые попали в беду за границей. На решение вопроса Матвиенко дала две недели заместителю председателя палаты Ильясу Умаханову и главе комитета по международным делам Константину Косачеву.

"Вам буквально две недели на проработку внесения предложений в министерство финансов в бюджет 2020 года. Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они не находились", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Спикер СФ заявила, что помощь гражданам РФ оказывается. Для этого Москва отправдяет деньги в зарубежные фонды, но в этом случае отсутсвует возможность хоть как-то контролировать расходы.

"Мы действительно перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные фонды международные, где все растворяется, мы не знаем, на что и как это идет, мы не можем создать фонд или предусмотреть бюджетные средства для того чтобы иметь в таких случаях на комиссионной основе возможность оказывать защиту [гражданам РФ], может, через Россотрудничество", - добавила Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU