2019-06-05T13:07:00+03:00
Общество

Мосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшего

Следователь в суде отметил, что деньги были получены преступным путем, при этом их объем не был обозначен
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшегоМосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшегоФото: Из личного архива
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Мосгорсуд заявил о законности решения об аресте на банковские счета в "Бинбанке" Рауля Арашукова.

Следователь в суде отметил, что деньги были получены преступным путем, при этом их объем не был обозначен. При этом адвокат Рауля Арашукова подчеркнул, что суммы являются "незначительными".

- Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, - подчеркнули в суде.

Напомним, в конце января текущего года 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

По этому же делу спустя некоторое время был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале, спустя некоторое время после задержания, Рауль Арашуков не смог объяснить за что арестован и проиграл суд. Апелляция защиты «газового короля» осталась без удовлетворения, а бизнесмен вернулся в СИЗО.

Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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