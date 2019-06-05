Вологодская область одной из первых снизит плату за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-05T13:03:31+03:00

Губернатор Олег Кувшинников объявил о снижении с 1 июля 2019 года платы для населения за сбор и утилизацию мусора

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В июле вологжане получат квитанции, в которых плата за мусор для горожан уменьшится со 140 до 119 рублей, для жителей сельской местности – со 113 до 96 рублей.

Как отметил Олег Кувшинников, снижение платы за мусор стало возможным благодаря «заморозке» на четыре года ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор принял решение выделить 230 миллионов рублей в виде дотаций муниципальным образованиям на закупку новых контейнеров. Этого хватит на почти 12 тысяч евроконтейнеров и 1,5 тысяч бункеров.

Также по решению Олега Кувшинникова с 1 мая все многодетные семьи Вологодской области получили 100-процентную льготу на оплату за мусор. Еще почти 300 тысяч вологжан – инвалиды и участники ВОВ; ветераны труда и военной службы; специалисты, проживающие и работающие в сельской местности, оплачивают половину тарифа.

ИСТОЧНИК KP.RU