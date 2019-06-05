Более 60% жителей Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком
Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 66% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком.
При этом за придание такого же статуса русскому языку проголосовал 21% жителей Незалежной. Еще 11% респондентов высказалось за официальный статус русского языка на Украине, а 2% - затруднились ответить.
- Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка, - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь, - подчеркнули социологи сообщает "Интерфакс".
Напомним, в мае текущего года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке. Он делает использование украинского обязательным в публичных сферах общественной жизни.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке. Президент Украины призвал народ к единству и восстановлению мира.
ИСТОЧНИК KP.RU