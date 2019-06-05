СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-05T13:24:19+03:00

Более 60% жителей Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком Фото: REUTERS

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Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 66% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком.

При этом за придание такого же статуса русскому языку проголосовал 21% жителей Незалежной. Еще 11% респондентов высказалось за официальный статус русского языка на Украине, а 2% - затруднились ответить.

- Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка, - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь, - подчеркнули социологи сообщает "Интерфакс".

Напомним, в мае текущего года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке. Он делает использование украинского обязательным в публичных сферах общественной жизни.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке. Президент Украины призвал народ к единству и восстановлению мира.

ИСТОЧНИК KP.RU