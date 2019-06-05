Президент Украины прокомментировал обострение обстановки в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-05T13:24:12+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на Донбассе. На своей странице в Facebook Зеленский рассказал о погибших бойцах и выразил мысль, что происходящее не лучший фон для переговоров в Минске.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибло трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал Зеленский.

Отметим,встреча контактной группы по Донбассу должна пройти в среду, 5 иння.

ИСТОЧНИК KP.RU