В столичных библиотеках стартует раздача списанных книг

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-05T14:10:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, то есть завтра, в полдень на сайте «Списанные книги» стартует очередная раздача ненужных столичным библиотекам изданий. Напомним, акция уже стала традиционной и проводится в среднем каждые полгода. Читальни Москвы бесплатно отдают желающим собрания сочинений и отдельные тома, потрепанные книжки, лишние дубликаты и редко используемую читателями литературу. Это в основном художественные произведения, публицистика и научно-популярные издания. Под раздачу попадают также и детские авторы, словари, альманахи. Иногда даже библиографические редкости. К примеру, во время прежних акций кому-то перепала букинистическая «Занимательная физика» Якова Перельмана, редкие тома из собрания сочинений Достоевского, давно не переиздававшиеся произведения Лидии Гинзбург и Александра Грина. За все время акции в домашние библиотеки москвичей переехали уже около полумиллиона книг. Сейчас в списке - примерно 80 тысяч изданий.

Для участия нужно зарегистрироваться на портале «Списанные книги» и забронировать нужные произведения. В сутки можно отложить в электронную корзину не больше 10 книг. Затем читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете портала или на свою электронную почту. В течение трех ближайших дней, пока действует бронь, нужно самому приехать в библиотеку и забрать заказ. Кстати, если не успеваете, то продлить бронь можно дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU