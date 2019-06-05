Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников
Более того, американский лидер подчеркнул, что у него "хорошие отношения с народом Великобритании"
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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что вопреки сообщениям СМИ о митингах против его визита в Великобританию, он увидел в стране "толпы" сторонников.
- Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться "масштабные" митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня, - с гордостью отметил Трамп в своем Twitter.
Трамп поприветствовал королеву Елизавету II в Букингемском дворце.
ИСТОЧНИК KP.RU