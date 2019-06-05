2019-06-05T14:31:35+03:00
В мире

Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников

Более того, американский лидер подчеркнул, что у него "хорошие отношения с народом Великобритании"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что вопреки сообщениям СМИ о митингах против его визита в Великобританию, он увидел в стране "толпы" сторонников.

- Я все время слышал о том, что в Великобритании против меня будут проводиться "масштабные" митинги, но все было совсем наоборот. Толпы людей, которых ненавидят показывать продажные СМИ, собрались в поддержку США и меня, - с гордостью отметил Трамп в своем Twitter.

Трамп поприветствовал королеву Елизавету II в Букингемском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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