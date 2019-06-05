СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-05T14:59:36+03:00

Десять человек получили травмы при падении воздушного шара в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летательный аппарат упал в 200 метрах от шоссе в городе Марсберг

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В среду, 5 июня, во время падения воздушного шара в немецком городе Марсберг около десяти человек получили различные ранения, двое получили опасные для жизни травмы.

Как сообщает агентство DPA, воздушный шар упал в 200 метрах от шоссе. Травмы получили все, кто был на борту, большинство получило ожоги, поскольку при падении корзина летательного аппарата загорелась от огня горелки, нагревавшей воздух в воздушном шаре.

Очевидцы сообщают, что во время спуска на высоте примерно одного метра от земли шар начал вращаться. Корзина летательный аппарат упала, после чего перевернулась несколько раз и загорелась.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об инциденте в Египте, где при падении воздушного шара с туристами один человек погиб, еще семеро получили травмы. Несчастный случай произошел в Луксоре.

ИСТОЧНИК KP.RU