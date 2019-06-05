Захарова: Новая власть в Украине не прекратила огонь на юго-востоке страны

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-05T14:46:36+03:00

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В первые дни правления новой команды на Украине обстрелы на юго-востоке страны только увеличились. Таким образом, новая власть Незалежной не смогла выполнить своих предвыборных обещаний. Такое заявление сделала в среду, 5 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украине. За прошедшую неделю интенсивность обстрелов, наоборот, заметно возросла. Их количество увеличилось почти вдвое, по данным экспертов", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Заметим, о жертвах в результате перестрелок на Донбассе знают в администрации президента. Сегодня Владимир Зеленский передавал слова соболезнования семьям трех погибших военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU