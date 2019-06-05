Назван самый выгодный для путешествий летний месяц

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-05T15:03:00+03:00

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Самые дешевые авиабилеты по популярным для отпуска направлениям авиакомпании предлагают в июне. Экономия по сравнению с другими летними месяцами может достичь 10%.

Как правило, самые выгодные предложения туристы могу наблюдать в первую летнюю неделю. Так, в прошлом сезоне при путешествиях по стране россияне в среднем потратили в июне семь тысяч рублей, в июле восемь с половиной тысяч, а в августе девять тысяч рублей. Такие данные приводит портал Aviasales.

Отмечается, что выгода на внутренних направлениях, как правило, больше, чем на зарубежных. Так, если в начале июня на билетах за границу в лучшем случае можно сэкономить до 10%, то на поездках по России — до 15%. Наиболее выгодные предложения в июне появляются на билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Отправиться в эти места можно примерно за восемь тысяч рублей. Билеты в Крым обойдутся чуть дороже — 11 тысяч рублей, передает Пятый канал.

Кроме того в июне можно недорого слетать за границу. Например, в прошлом сезоне в июне можно было отправиться в поездку в среднем за 14 тысяч рублей, а в последующие летние месяцы — уже за 15,6 тысяч рублей, пишет «Утро.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU