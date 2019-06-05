2019-06-05T15:03:00+03:00
Общество

Назван самый выгодный для путешествий летний месяц

В начале сезона путевки значительно дешевле, чем в конце
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперты назвали самый выгодный для отпуска месяцЭксперты назвали самый выгодный для отпуска месяцФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Самые дешевые авиабилеты по популярным для отпуска направлениям авиакомпании предлагают в июне. Экономия по сравнению с другими летними месяцами может достичь 10%.

Как правило, самые выгодные предложения туристы могу наблюдать в первую летнюю неделю. Так, в прошлом сезоне при путешествиях по стране россияне в среднем потратили в июне семь тысяч рублей, в июле восемь с половиной тысяч, а в августе девять тысяч рублей. Такие данные приводит портал Aviasales.

Отмечается, что выгода на внутренних направлениях, как правило, больше, чем на зарубежных. Так, если в начале июня на билетах за границу в лучшем случае можно сэкономить до 10%, то на поездках по России — до 15%. Наиболее выгодные предложения в июне появляются на билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. Отправиться в эти места можно примерно за восемь тысяч рублей. Билеты в Крым обойдутся чуть дороже — 11 тысяч рублей, передает Пятый канал.

Кроме того в июне можно недорого слетать за границу. Например, в прошлом сезоне в июне можно было отправиться в поездку в среднем за 14 тысяч рублей, а в последующие летние месяцы — уже за 15,6 тысяч рублей, пишет «Утро.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России: США превращают Арктику в "театр военных действий"
Супермаркетам предложили делать скидку покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов
На Вологодчине протестируют упрощенный механизм получения свидетельства о рождении
Комиссия МАК подготовила предварительный отчет о ЧП в Шереметьево
Зеленский назвал главу Еврокомиссии "добрым дядькой" и "классным мужиком"
Кабинки колеса обозрения в Казахстане начали вращаться вокруг своей оси
Медведев: РФ не отказывается от пролонгации договора с Киевом по транзиту газа
Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня
МИД РФ: виновные в нападении на россиянина в Косово должны быть наказаны
Десять человек получили травмы при падении воздушного шара в Германии
Захарова: Новая власть в Украине не прекратила огонь на юго-востоке страны
Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников