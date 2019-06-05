Кабинки колеса обозрения в Казахстане начали вращаться вокруг своей оси
Кабинки колеса обозрения в казахстанском городе Рудное начали вращаться вокруг своей оси. Сильный ветер легко подхватывал их и бросал из стороны в сторону.
Все это происходило на вершине аттракциона и затрагивало лишь две кабинки. Более того, в тот момент "чертово" колесо не работало, однако местные жители были встревожены. Дело в том, что им уже не впервые приходится наблюдать такую картинку.
Аттракцион был открыт 1 мая, а уже через несколько недель суд приостановил его работу. Причиной стал как раз тот факт, что кабинки постоянно вращались, причем в первый раз это произошло на работающем аттракционе. К счастью, внутри никого не было.
Представитель компании-исполнителя работ "АлатауГорСтрой" Александр Коренев заверил, что колесо абсолютно безопасно, и во всем виновата непогода.
"С людьми кабинка не перевернется, центр тяжести будет снизу. Это закон физики, принцип маятника. Все нормы и требования мы выдержали", - сказал представитель компании.
По его словам, в рамках меры безопасности на кабинке были специально установлены два замка и решетки, чтобы в случае остановки аттракциона люди в панике не выпрыгивали наружу. Также предусмотрено три аварийных режима прокрутки колеса, передает Tengrinews.kz.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими годами ранее в США перевернулись несколько кабинок колеса обозрения. Тогда два ребенка погибли на месте, еще один получил тяжелые травмы.
На колесе обозрения в Рудном начали вращаться кабинки.
ИСТОЧНИК KP.RU