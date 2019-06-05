2019-06-05T15:26:48+03:00
Происшествия

Кабинки колеса обозрения в Казахстане начали вращаться вокруг своей оси

Подрядчики уверяют, что аттракцион полностью безопасен, а инцидент произошел из-за сильного ветра [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В момент инцидента аттракцион не работалВ момент инцидента аттракцион не работалФото: скриншот с видео
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Кабинки колеса обозрения в казахстанском городе Рудное начали вращаться вокруг своей оси. Сильный ветер легко подхватывал их и бросал из стороны в сторону.

Все это происходило на вершине аттракциона и затрагивало лишь две кабинки. Более того, в тот момент "чертово" колесо не работало, однако местные жители были встревожены. Дело в том, что им уже не впервые приходится наблюдать такую картинку.

Аттракцион был открыт 1 мая, а уже через несколько недель суд приостановил его работу. Причиной стал как раз тот факт, что кабинки постоянно вращались, причем в первый раз это произошло на работающем аттракционе. К счастью, внутри никого не было.

Представитель компании-исполнителя работ "АлатауГорСтрой" Александр Коренев заверил, что колесо абсолютно безопасно, и во всем виновата непогода.

"С людьми кабинка не перевернется, центр тяжести будет снизу. Это закон физики, принцип маятника. Все нормы и требования мы выдержали", - сказал представитель компании.

По его словам, в рамках меры безопасности на кабинке были специально установлены два замка и решетки, чтобы в случае остановки аттракциона люди в панике не выпрыгивали наружу. Также предусмотрено три аварийных режима прокрутки колеса, передает Tengrinews.kz.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими годами ранее в США перевернулись несколько кабинок колеса обозрения. Тогда два ребенка погибли на месте, еще один получил тяжелые травмы.

На колесе обозрения в Рудном начали вращаться кабинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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