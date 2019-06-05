На Вологодчине протестируют упрощенный механизм получения свидетельства о рождении

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-05T15:48:02+03:00

Губернатор Олег Кувшинников предложил оформлять свидетельства о рождении за время пребывания мамы и малыша в медучреждении

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По мнению губернатора, вологодским мамам и папам получить свидетельство о рождении прямо на выписке будет гораздо удобнее, чем в органах ЗАГС.

«Я думаю, что многие родители согласятся со мной. В первые месяцы жизни ребенка взрослым приходится оперативно решать целую череду задач: бытовые вопросы, режим питания и сна и, конечно, оформление различных справок. Я считаю необходимым пересмотреть систему получения свидетельства о рождении ребенка и найти техническую возможность за два-три дня до выписки оформить документы», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Сейчас для государственной регистрации рождения требуются паспорта родителей, свидетельство о браке, а также справка из медучреждения, где проходили роды. Заявление подается либо в органы ЗАГС, либо в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Упрощенный механизм получения свидетельства заработает в тестовом режиме с начала июля.

Добавим, что по инициативе губернатора Олега Кувшинникова в рамках нацпроекта «Демография» при выписке из роддома семья новорожденного получает коробку с вещами первой необходимости

ИСТОЧНИК KP.RU