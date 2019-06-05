2019-06-05T15:58:34+03:00
Общество

Супермаркетам предложили делать скидку покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов

Глава минприроды сообщил, что торговые сети готовы вести переговоры о введении скидочной системы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.Фото: Андрей МИНАЕВ
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Минприроды ведет переговоры с торговыми сетями и производителями на предмет возможности введения системы скидок для покупателей, которые отказываются от пластиковых пакетов. Соответствующие заявление сделал глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),

Кобылкин пояснил, что введение скидок может, поскольку «отменить все в один день — это была бы самая простая реформа». «Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" — это невозможно, и надо это понимать», — отметил он, добавив, что представители торговых сетей «не закрывают двери» и готовы вести переговоры.

Накануне, ВЦИОМ выяснил отношение россиян к пластиковым пакетам: 25% жителей России используют пакеты из пластика второй раз, а отказаться или сократить использование пакетов могли бы 85% респондентов.

Напомним, что в среду, 5 июня, в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме министр природных ресурсов и экологии ответил на вопросы о нацпроекте «Экология» и «мусорной реформе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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