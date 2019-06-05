Супермаркетам предложили делать скидку покупателям, отказавшимся от пластиковых пакетов

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-05T15:58:34+03:00

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Минприроды ведет переговоры с торговыми сетями и производителями на предмет возможности введения системы скидок для покупателей, которые отказываются от пластиковых пакетов. Соответствующие заявление сделал глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),

Кобылкин пояснил, что введение скидок может, поскольку «отменить все в один день — это была бы самая простая реформа». «Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" — это невозможно, и надо это понимать», — отметил он, добавив, что представители торговых сетей «не закрывают двери» и готовы вести переговоры.

Накануне, ВЦИОМ выяснил отношение россиян к пластиковым пакетам: 25% жителей России используют пакеты из пластика второй раз, а отказаться или сократить использование пакетов могли бы 85% респондентов.

Напомним, что в среду, 5 июня, в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме министр природных ресурсов и экологии ответил на вопросы о нацпроекте «Экология» и «мусорной реформе».

ИСТОЧНИК KP.RU