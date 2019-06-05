МИД России: США превращают Арктику в "театр военных действий"
Намерение Соединенных Штатов бросить вызов России в Арктике чревато самими неблагоприятными последствиями для стран региона и его развития. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтон.
Сайт kp.ru писал о том, что несколько недель назад он рассказал о планах Вашингтона противостоять нашей стране в Арктике. Именно с этой целью в США строят новые корабли ледового класса.
По мнению Захаровой, подобные высказывания весьма ярко демонстрируют изменение американского подхода к сложившейся ситуации.
"Преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности", - цитирует ТАСС дипломата.
Стоит отметить, что сейчас в распоряжении США находятся лишь два ледокола - Polar Star 1976 года и Healy 2000-го.
ИСТОЧНИК KP.RU