2019-06-05T16:03:37+03:00
Политика

МИД России: США превращают Арктику в "театр военных действий"

Представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала информацию о наращивании американских мощностей в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США планируют усилить напряженность в АрктикеСША планируют усилить напряженность в АрктикеФото: EAST NEWS
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Намерение Соединенных Штатов бросить вызов России в Арктике чревато самими неблагоприятными последствиями для стран региона и его развития. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтон.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько недель назад он рассказал о планах Вашингтона противостоять нашей стране в Арктике. Именно с этой целью в США строят новые корабли ледового класса.

По мнению Захаровой, подобные высказывания весьма ярко демонстрируют изменение американского подхода к сложившейся ситуации.

"Преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности", - цитирует ТАСС дипломата.

Стоит отметить, что сейчас в распоряжении США находятся лишь два ледокола - Polar Star 1976 года и Healy 2000-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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