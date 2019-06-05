Костин: нет сомнений, что санкции против России – это надолго

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-05T17:40:40+03:00

Глава ВТБ заявил, что неразумно недооценивать применяемые против Москва финансово-экономические ограничительные меры

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Геополитическая напряженность вокруг России не ослабевает и санкции Запада, в особенности Соединенных Штатов, — это надолго. Соответствующие заявление сделал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нет сомнений, что санкции, прежде всего американские, - это надолго», - приводит Интерфакс слова Костина, который подчеркнул, что «было бы неразумно недооценивать применяемые против нас финансово-экономические ограничительные меры».

Глава ВТБ напомнил, что основной целью санкций было заявлено ослабление экономики России, подрыв позиций российских экспортеров на мировых рынках. «Приходится констатировать, что геополитическая напряженность вокруг нашей страны не ослабевает», - отметил Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU