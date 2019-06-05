Аваков отказался уйти в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке после трагического инцидента в Киеве, где 31 мая полицейские убили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.
Я не напишу заявление об отставке, но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий", - сказал министр в среду, 5 мая, в эфире телеканала NewsOne, однако признал, что «несет персональную ответственность» за случившиеся.
Глава украинского МИД сообщил, что и глава Национальной полиции незалежной Сергей Князев не должен оставлять свой пост, поскольку «хорошо работает и делает все, что в его силах».
Напомним, что под Киевом 31 мая полицейские выпили и решили пострелять по банкам во дворе. Одна из пуль попала пятилетнему мальчику в голову. Он скончался в больнице через несколько дней. В минувший вторник, 4 июня, Суд Киева арестовал двух сотрудников Нацполиции.
ИСТОЧНИК KP.RU