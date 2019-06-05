2019-06-05T16:32:18+03:00
Политика

Матвиенко надеется, что власти Украины восстановят памятник Жукову

Совфед России намерен бороться за признание таких исторических объектов всемирным мемориалом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета ФедерацииВалентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что украинские власти восстановят снесенный радикалами бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове и привлекут к ответственности всех виновных.

Сама же верхняя палата российского парламента намерена бороться за признание таких памятников погибшим во Второй мировой войне частью всемирного наследия человечества.

"Ни одной грязной руке не позволить сносить памятники", - сказала Матвиенко на международном гуманитарном Ливадийском форуме в Ялте.

Участники мероприятия считают, что в проект резолюции 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН должно быть включено предложение о признании победы над нацизмом всемирным наследием, а памятники героям этой борьбы - всемирным мемориалом.

"Как только мы начнем забывать, как только мы позволим переписать историю, мы получим то, что сегодня уже началось в ряде европейских государств: неонацизм поднимает голову, мощно движется, не получая отпора", - цитирует "Интерфакс" спикера.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам мэр Харькова Геннадий Кернес осудил действия националистов, разрушивших памятник Жукову, и пообещал восстановить его. Также он призвал украинцев вернуться "с майданов к здравому смыслу".

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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