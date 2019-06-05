2019-06-05T16:51:19+03:00
Политика

Зеленский пока не планирует назначать Саакашвили на госдолжность

Однако в администрации президента Украины готовы выслушать предложения политика
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саакашвили вернулся на УкраинуСаакашвили вернулся на УкраинуФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский пока не рассматривает возможность назначения бывшего грузинского лидера, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост. Об этом сообщил сам глава государства.

При этом его пресс-секретарь Юлия Мендель добавила, что администрация остается открытой для диалога со всеми политическими силами, поэтому если у Саакашвили есть какие-то предложения, то команда Зеленского готова их выслушать.

"Но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся", - уточнила она.

Что касается решения президента вернуть украинский паспорт политику, то здесь речь идет лишь о восстановлении справедливости. Остальными правовыми вопросами будут заниматься уже правоохранители, передает Imedinews.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Саакашвили неоднократно заявлял об отсутствии в него намерений заниматься политикой на Украине. Несмотря на это, он уже получил несколько предложений. Например, мэр Киева Виталий Кличко был бы не против сделать бывшего губернатора главой своего "Украинского демократического альянса за реформы".

Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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