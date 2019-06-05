2019-06-05T16:52:47+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате обрыва кабеля канатной дороги Швейцарии

Инцидент произошел в районе горы Титлис в горнолыжном курорте города Энгельберг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Один человек погиб в результате обрыва кабеля канатной дороги ШвейцарииОдин человек погиб в результате обрыва кабеля канатной дороги ШвейцарииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 5 мая, в результате обрыва несущего кабеля канатной дороги в районе горы Титлис в центральном швейцарском полукантоне Обвальден погиб один рабочий-ремонтник, еще шесть техников получили ранения.

Как сообщает местная полиция, кабель оборвался во время плановых технических работ по обслуживанию подъемника на канатной дороге в горнолыжном курорте швейцарского города Энгельберг.

Оборавшийся кабель ударил по одному из работников, который от тяжелых травм скончался на месте.

Прокуратура кантона начали расследование происшествия.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне, в минувшую субботу, 1 июня, турист случайно упал с канатной дороги в Домбае, одном из самых популярных горнолыжных курортов Северного Кавказа. Мужчина погиб от травм на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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