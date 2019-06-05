UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов
UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро. Эта девушка, по мнению организаторов, испортила финал Лиги Чемпионов. На 17-й минуте матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" полуголая болельщица выбежала на поле. Пока ее ловили, фотографы делали свое дело.
В итоге всего за десять минут Волански обрела 100 тысяч новых подписчиков в Insagram. А за сутки число читателей перевалило за два с половиной миллиона. Более того, Волански неплохо попиарила YouTube-канал приколов 18+, название которого красовалось на купальнике.
Даже футболисты засматривались на Волански.Фото: REUTERS
15 тысяч евро только кажется большой суммой. Пять из них она заплатит за сексуальную пробежку по полю во время игры, еще десять за размещенную рекламу YouTube-канала своего парня-россиянина Виталия Здоровецкого. Акция принесла каналу 3,5 миллиона евро, пишет Marca. Так что эти штрафы для пары сущие пустяки.
Кстати, после случившегося Здоровецкий предложил девушке стать его супругой.
- Не могу дождаться того момента, когда женюсь на тебе, - написал здоровецкий у себя в Твиттере.
Ну, деньги на свадьбу у пары теперь имеются.
Девушку долго не могли поймать.Фото: REUTERS
Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU