2019-06-05T17:05:35+03:00
В мире

UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро за сексуальную пробежку в финале Лиги Чемпионов

Пиар-акция дешево обошлась зачинщикам [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Сексуальную девушку запомнили фанаты на стадионе.Сексуальную девушку запомнили фанаты на стадионе.Фото: REUTERS
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UEFA оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч евро. Эта девушка, по мнению организаторов, испортила финал Лиги Чемпионов. На 17-й минуте матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" полуголая болельщица выбежала на поле. Пока ее ловили, фотографы делали свое дело.

В итоге всего за десять минут Волански обрела 100 тысяч новых подписчиков в Insagram. А за сутки число читателей перевалило за два с половиной миллиона. Более того, Волански неплохо попиарила YouTube-канал приколов 18+, название которого красовалось на купальнике.

Даже футболисты засматривались на Волански. Фото: REUTERS

Даже футболисты засматривались на Волански.Фото: REUTERS

15 тысяч евро только кажется большой суммой. Пять из них она заплатит за сексуальную пробежку по полю во время игры, еще десять за размещенную рекламу YouTube-канала своего парня-россиянина Виталия Здоровецкого. Акция принесла каналу 3,5 миллиона евро, пишет Marca. Так что эти штрафы для пары сущие пустяки.

Кстати, после случившегося Здоровецкий предложил девушке стать его супругой.

- Не могу дождаться того момента, когда женюсь на тебе, - написал здоровецкий у себя в Твиттере.

Ну, деньги на свадьбу у пары теперь имеются.

Девушку долго не могли поймать. Фото: REUTERS

Девушку долго не могли поймать.Фото: REUTERS

Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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