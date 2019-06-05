2019-06-05T17:13:03+03:00
В мире

ЕК намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолга

Страна ЕС теперь должна предоставить свои пояснения к докладу о нарушениях критериев государственного долга и бюджетного дефицита
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Еврокомиссия намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолгаЕврокомиссия намерена начать санкционную процедуру против Италии из-за чрезмерного госдолгаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рост итальянской экономики Италии почти остановился, дефицит бюджета и госдолг этой страны не соответствуют критериям Евросоюза, поэтому Еврокомиссия считает обоснованным запустить процедуры устранения нарушений против Италии. Об этом сообщил замглавы ЕК Валдим Домбровсис.

«Мы пришли к выводу, что критерии не были соблюдены, поэтому мы считаем обоснованным запуск против этой страны процедуры устранения нарушений», - сказал он, уточнив, что сегодня эта процедура еще не запущена и прежде страна ЕС должна предоставить свои пояснения по докладу о нарушениях критериев государственного долга и бюджетного дефицита в 2018 году, который будет опубликован в среду, 5 июня.

Замглавы Еврокомиссии добавил, что обслуживание госдолга обходится Италии в сумму, равную финансированию всей системы образования, а рост экономики почти остановился.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в прошлом году статистическая служба Евросоюза (Евростат) назвала самые задолжавшие страны. Лидером по объему долга среди государств-членов ЕС оказалась Греция. Италия была на втором месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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