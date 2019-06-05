Туск: ЕС сохранит финансовую поддержку Киева

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-05T17:33:48+03:00

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Европейский союз всегда будет привержен помощи Украине, особенно финансовой. Соответствующие заявление сделал глава Евросовета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 5 июня.

«Я подтвердил поддержку Евросоюза Украине и украинскому народу, которые достигли огромного прогресса в проведении реформ. ЕС всегда будет привержен помощи Украине, потому что сильная Украина - в лучших интересах Евросоюза», - сказал глава Евросовета.

Туск также сообщил, что ЕС готов продолжить работу по реализации соглашения об ассоциации, «которое уже принесло много позитивных результатов в торговле и инвестициях для обеих сторон и еще принесет много пользы в будущем».

Напомним, что в минувший вторник, 4 июня, Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым зарубежным визитом в качества президента Украины. Ранее он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

ИСТОЧНИК KP.RU