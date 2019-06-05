2019-06-05T19:14:47+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ суд арестовал на два месяца

Армянина Нарека Степаняна обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчину арестовали на два месяца по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговоруМужчину арестовали на два месяца по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговоруФото: Александр РОГОЗА
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Красногорский суд Московской области избрал меру пресечения в отношении одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, гражданина Армении Нарека Степаняна. Мужчину арестовали на два месяца по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

"Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа", - цитирует ТАСС судью Анатолия Мордахова.

Напомним, что вечером 1 июня группа кавказцев из десяти человек набросилась с кулаками на двоих русских парней у кафе "БирХауз" в поселке Путилково. В этот момент Никита Белянкин прогуливался неподалеку вместе со своей девушкой. Услышав крики, он бросился на помощь парням и попытался разнять драку, однако один из нападавших ударил его ножом прямо в сердце.

Молодой человек скончался на руках у любимой. В четверг, 6 июня, на Митинском кладбище состоится прощание с ним.

Сайт kp.ru писал о том, что следователям удалось задержать троих участников драки и выяснить, кто нанес роковой удар. Расследование продолжается.

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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