Дьяконов: Заявление о поддержке Кокойты - личная инициатива члена Народной партии, политсовет это не обсуждал.
Во вторник, 4 июня в Цхинвале, во время предвыборных дебатов Алан Тадтаев – лидер партии "Единая Осетия» обратился к представителям Народной партии Амирану Дьяконову и Сослану Маргиеву с просьбой прокомментировать заявление, сделанное первого июня 2019 года кандидатом в депутаты от Народной партии Аланом Габараевым от лица «Народной партии».
Депутат парламента Южной Осетии от Народной Партии Амиран Дьяконов официально заявил, что данное заявление не принималось политсоветом партии и это была личная инициатива кандидата Алана Габараева, а не самой партии.
Таким образом руководство Народной партии публично подтвердило информацию о том, что никаких решений в поддержку Эдуарда Кокойты и его призывов не принимала.
ИСТОЧНИК KP.RU