Дьяконов: Заявление о поддержке Кокойты - личная инициатива члена Народной партии, политсовет это не обсуждал.

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-05T17:56:56+03:00

Руководство Народной партии публично подтвердило информацию о том, что никаких решений в поддержку Эдуарда Кокойты и его призывов не принимала. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский

Руководство партии публично подтвердило информацию о том, что никаких решений в поддержку Эдуарда Кокойты и его призывов не принимала.

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Во вторник, 4 июня в Цхинвале, во время предвыборных дебатов Алан Тадтаев – лидер партии "Единая Осетия» обратился к представителям Народной партии Амирану Дьяконову и Сослану Маргиеву с просьбой прокомментировать заявление, сделанное первого июня 2019 года кандидатом в депутаты от Народной партии Аланом Габараевым от лица «Народной партии».

Депутат парламента Южной Осетии от Народной Партии Амиран Дьяконов официально заявил, что данное заявление не принималось политсоветом партии и это была личная инициатива кандидата Алана Габараева, а не самой партии.

Таким образом руководство Народной партии публично подтвердило информацию о том, что никаких решений в поддержку Эдуарда Кокойты и его призывов не принимала.

ИСТОЧНИК KP.RU