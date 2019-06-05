Путин: Россия и Китай будут развивать расчеты в нацвалютах
Россия и Китай будут развивать практику использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, который по приглашению российского лидера прибыл в Москву с государственным визитом, в среду, 5 июня.
«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах», сказал глава России и сообщил, что были заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай установили между собой прочное политическое взаимодоверие. Он также отметил, что его визит в Москву будет плодотворным.
В Кремле также сообщали, что стороны должны подписать порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности.
Си Цзиньпин прилетел с трехдневным визитом в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU