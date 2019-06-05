Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Россию на мероприятиях во Франции, посвящённых 75-летию высадки союзников в Нормандии, будут представлять дипломатом российского посольства в Париже. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Напомним, о том, что Россию пригласили участвовать в мероприятиях во Франции стало известно в минувший понедельник, 3 июня. Однако в российском посольстве в Париже сообщили, что в присланном приглашении не был уточнен уровень представительства.
В среду 5 июня в МИД уточнили фору представительства. В ведомстве сообщили, что мероприятие во Франции «по форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы». «Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже», - цитирует ТАСС заявление МИД.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвящённых 75-летию высадки союзников в Нормандии. В 2014 году, по приглашению президента Франции Франсуа Олланда Путин приехал на торжества в честь 70-летия высадки десанта союзных войск.
ИСТОЧНИК KP.RU