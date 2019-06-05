2019-06-05T18:52:07+03:00
Политика

Правительство Украины инициировало увольнение 13 губернаторов

Шестеро из них сами подали заявление о снятии с должностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кабмин Украины инициировал увольнение ряда губернаторовКабмин Украины инициировал увольнение ряда губернаторовФото: REUTERS
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Украинское правительство утвердило проекты распоряжений президента страны Владимира Зеленского об увольнении 13 глав областных администраций.

Речь идет о губернаторах Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Сумской, Тернопольской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Примечательно, что шестеро из них подали в отставку сами. Для принятия решения по их отстранению от исполнения обязанностей требуется решение президента, передает издание "Страна.ua".

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после победы Зеленского на выборах главы государства свои посты решили оставить многие министры, губернаторы и чиновники. Так, например, в отставку подали глава оборонного ведомства страны Степан Полторак и начальник Службы безопасности Украины Василий Грицак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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