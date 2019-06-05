Правительство Украины инициировало увольнение 13 губернаторов
Украинское правительство утвердило проекты распоряжений президента страны Владимира Зеленского об увольнении 13 глав областных администраций.
Речь идет о губернаторах Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Сумской, Тернопольской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Примечательно, что шестеро из них подали в отставку сами. Для принятия решения по их отстранению от исполнения обязанностей требуется решение президента, передает издание "Страна.ua".
Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после победы Зеленского на выборах главы государства свои посты решили оставить многие министры, губернаторы и чиновники. Так, например, в отставку подали глава оборонного ведомства страны Степан Полторак и начальник Службы безопасности Украины Василий Грицак.
ИСТОЧНИК KP.RU
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