Партия Савченко примет участие в выборах в Раду

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-05T19:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады, "народная героиня" Украины Надежда Савченко провела XII съезд своей партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", в ходе которого было решено принять участие в досрочных выборах в парламент, запланированных на 21 июля 2019 года.

"Мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - сказала Савченко.

Съезд длился не более 10 минут. Фото: facebook.com/salizenko

Собрание проходило прямо под стенами здания Верховной Рады и длилось не более десяти минут. Главной целью партии было объявлено изменение политической системы. Главой избирательного штаба назначена сестра "народной героини" Вера Савченко. Спикером по-прежнему останется Татьяна Проторченко, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал о том, что еще полтора месяца назад Надежда Савченко содержалась в следственном изоляторе. В марте прошлого года ее обвинили в организации террористических атак и арестовали, однако весной 2019-го отпустили из-за истечения срока меры пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/644028" frameborder="0"></iframe> За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU