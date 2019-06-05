Осмотр фрагментов президентского Ту-154 указывает на ошибку экипажа
Польская делегация была вновь допущена к осмотру фрагментов разбившего под Смоленском самолета Ту-154М, на борту которого находился президент республики Лех Качиньский. Специалисты осмотрели обломки, засняли все это на фото и видео, а также дополнительно добросили очевидцев авиакатастрофы.
"Польская сторона отметила конструктивность взаимодействия с российским следствием и удовлетворенность оказываемым содействием", - сообщили в Следственном комитете РФ.
Тем временем, у российской стороны нет сомнений в том, как именно произошла авиакатастрофа. Все говорит о том, что пилоты совершили ошибку.
"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", - сообщается на сайте СК.
Сайт kp.ru писал о том, что в тот день, 10 апреля 2010 года, в районе аэродрома Смоленск-Северный был сильный туман, однако самолет с главой государства на борту все равно решил зайти на посадку Лайнер задел деревья и рухнул на землю. Погибли 96 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Версии авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском»