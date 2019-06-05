Осмотр фрагментов президентского Ту-154 указывает на ошибку экипажа

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10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет с президентом Польши Лехом Качиньским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Польская делегация была вновь допущена к обломкам разбившего под Смоленском самолета, в котором погиб президент Лех Качиньский

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Польская делегация была вновь допущена к осмотру фрагментов разбившего под Смоленском самолета Ту-154М, на борту которого находился президент республики Лех Качиньский. Специалисты осмотрели обломки, засняли все это на фото и видео, а также дополнительно добросили очевидцев авиакатастрофы.

"Польская сторона отметила конструктивность взаимодействия с российским следствием и удовлетворенность оказываемым содействием", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Тем временем, у российской стороны нет сомнений в том, как именно произошла авиакатастрофа. Все говорит о том, что пилоты совершили ошибку.

"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", - сообщается на сайте СК.

Сайт kp.ru писал о том, что в тот день, 10 апреля 2010 года, в районе аэродрома Смоленск-Северный был сильный туман, однако самолет с главой государства на борту все равно решил зайти на посадку Лайнер задел деревья и рухнул на землю. Погибли 96 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU