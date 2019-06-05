Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Белянкина

СЕГОДНЯ 20:42 2019-06-05T20:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца россиянина Сергея Ходжаняна, который обвиняется в убийстве бывшего спецназовца ГРУ, экс-участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

По словам следователя Алексея Титова, безработный мужчина так и не признал свою вину, хотя она полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела. Именно на их основании Ходжаняну и было предъявлено обвинение в убийстве, передает ТАСС.

Напомним, что вечером 1 июня в поселке Путилково под Красногорском погиб 24-летний боец ГРУ. Никита Белянкин вмешался в пьяную драку, которая была больше похожа на избиение двух парней, и получил удар ножом в сердце. Молодые люди были спасены, а их защитник погиб. Зачинщики драки разбежались. К настоящему моменту удалось задержать троих.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Красногорский суд уже арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712766" frameborder="0"></iframe> СК показал кадры допроса задержанного по уголовному делу об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU