Стоимость кроссовера Haval F7 в России составит более 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:01 2019-06-05T21:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Haval F7. Автомобиль обойдется минимум в 1,4 миллиона рублей и будет выпускаться в трех комплектациях - Comfort, Elite и Premium. Об этом стало известно в среду, 5 июня на церемонии открытия завода автоконцерна Great Wall в Тульской области.

Сайт kp.ru писал о том, что на ОЭЗ "Узловая" в Тульской области открылось китайское предприятие. В 2019 году оно начнет выпускать сразу несколько моделей внедорожников марки Haval.

Так, в России появился автомобиль с двумя бензиновыми турбомоторами — 1,5-литровый на 150 л.с и 2-литровый на 190 л.с. Они сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний или полный. Колесная база достигает 2725 мм.

Также во всех версиях предусмотрена мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, модулем Bluetooth и тремя USB-разъемами. 17-дюймовые легкосплавные колесные диски идут штатно во всех комплектациях.

ИСТОЧНИК KP.RU