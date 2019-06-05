Глава Астраханской области перейдет на работу в спецслужбы

СЕГОДНЯ 22:53 2019-06-05T22:53:28+03:00

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Ушедший в отставку временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Сергей Морозов перейдет на работу в спецслужбы.

Напомним, что ранее в среду, 5 июня, губернатор сложил с себя полномочия. Он провел на руководящем посту всего восемь месяцев, но за это время успел многое сделать для региона, а его рейтинг вырос почти в три раза.

К слову, у президента РФ Владимира Путина претензий к Морозову также нет. Он даже поддержал его предложения по развитию региона на недавнем совещании. Причиной же отставки губернатора, согласно данным "КП", стали некие семейные обстоятельства.

На освободившийся пост был назначен заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин. Ранее он работал в Федеральной службе безопасности России и Федеральном агентстве по управлению госимуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU