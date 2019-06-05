Настраиваем гитары, собираемся на Грушу!

СЕГОДНЯ 23:13 2019-06-05T23:13:27+03:00

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Фестиваль – состоится! Об этом на пресс-конференции в представительстве самарской области сообщили заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и руководитель художественного совета Грушинского фестиваля Олег Митяев. Да, ходили среди любителей авторской песни разноречивые слухи, спорили – будет, или не будет их слет в этом году? Сомнений больше нет: к фестивалю готовятся, и все говорит о том, что будет на этом празднике здорово.

За полвека Грушинский фестиваль не раз переживал трудные времена. В 1980-м году его запретили по надуманному поводу: якобы, из-за того, что большинство милиционеров отправили в Москву на Олимпиаду для охраны порядка, и оставшимися силами обеспечить безопасность на фестивале будет невозможно. Скорее, властям просто не нравилось, что без их указующего перста в одном месте собираются десятки тысяч единомышленников. За эту версию говорит тот факт, что запрет длился шесть лет.

Еще одно потрясение фестиваль пережил уже в 2000-х, когда барды-организаторы рассорились с арендатором фестивальной площадки. И Груша раскололась.

-Многие годы фестиваль проходил в борьбе: то с комсомолом, то с бизнесом, то между собой. Я думаю, пришла пора ему пройти под девизом «возьмемся за руки, друзья!». На поляне будем слушать новые песни, новых авторов и заниматься творчеством, - высказал мнение Олег Митяев.

Александр Фетисов заверил, что область обеспечит всем необходимым сервисом людей, которые приедут на фестиваль. А их ожидается около 50 тысяч.

На фестивальной поляне появятся традиционные гостевая, детская и конкурсная сцены. Возможно, их дополнят еще Самарская и поэтическая.

Организаторы решат и курьезную проблему. Лауреаты прошлых фестивалей традиционно приезжают, и не знают, куда податься - как пошутил Олег Митяев, «к конкурсу их уже не допускают, а в гости не зовут». Поэтому появилась идея сделать в этом году сцену лауреатов фестиваля.

СПРАВКА

Грушинский фестиваль назван в память студента Куйбышевского авиационного института Валерия Грушина, который погиб, спасая тонущих детей.

Валерия знали не только в институте, но и во всем городе. Он увлекался туризмом, и из многочисленных походов привозил песни, услышанные у костра. Вместе с друзьями по трио «Поющие бобры» делился ими со слушателями.

Первый фестиваль состоялся через год после гибели Валерия Грушина – в сентябре 1968 года. С каждым годом он собирал все больше людей: на XII Грушинском фестивале в 1979 году собралось больше 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU