ДТП в Москве: столкнулись КамАз и легковушка, оба автомобиля загорелись

СЕГОДНЯ 23:22 2019-06-05T23:30:56+03:00

Информации о пострадавших пока не поступало Фото: кадр с видео

Информации о возможных пострадавших пока не поступало [видео]

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Вечером в среду, 5 июня, в Москве столкнулись КамАз и легковой автомобиль Kia, после столкновения обе машины загорелись. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, они же прислали нам видео с места происшествия.

Авария произошла в районе дома №12 по Челобитьевскому шоссе, на месте работают пожарные, подъехали медики «Скорой помощи». Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

К этому часу пламя уже потушили. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Причины столкновения выясняют сотрудники столичного управления ГИБДД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье крупная авария произошла на Кутузовском проспекте, из-за ДТП пришлось перекрывать движение в сторону центра. Тогда столкнулись несколько легковушек, в результате пострадали пять человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713149" frameborder="0"></iframe> После столкновения загорелись два автомобиля: грузовой КамАз и легковой Kia.

ИСТОЧНИК KP.RU