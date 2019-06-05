2019-06-05T23:30:56+03:00
Происшествия

ДТП в Москве: столкнулись КамАз и легковушка, оба автомобиля загорелись

Информации о возможных пострадавших пока не поступало [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Информации о пострадавших пока не поступалоИнформации о пострадавших пока не поступалоФото: кадр с видео
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Вечером в среду, 5 июня, в Москве столкнулись КамАз и легковой автомобиль Kia, после столкновения обе машины загорелись. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, они же прислали нам видео с места происшествия.

Авария произошла в районе дома №12 по Челобитьевскому шоссе, на месте работают пожарные, подъехали медики «Скорой помощи». Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

К этому часу пламя уже потушили. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Причины столкновения выясняют сотрудники столичного управления ГИБДД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье крупная авария произошла на Кутузовском проспекте, из-за ДТП пришлось перекрывать движение в сторону центра. Тогда столкнулись несколько легковушек, в результате пострадали пять человек.

После столкновения загорелись два автомобиля: грузовой КамАз и легковой Kia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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