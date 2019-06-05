ДТП в Москве: столкнулись КамАз и легковушка, оба автомобиля загорелись
Вечером в среду, 5 июня, в Москве столкнулись КамАз и легковой автомобиль Kia, после столкновения обе машины загорелись. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, они же прислали нам видео с места происшествия.
Авария произошла в районе дома №12 по Челобитьевскому шоссе, на месте работают пожарные, подъехали медики «Скорой помощи». Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
К этому часу пламя уже потушили. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Причины столкновения выясняют сотрудники столичного управления ГИБДД.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье крупная авария произошла на Кутузовском проспекте, из-за ДТП пришлось перекрывать движение в сторону центра. Тогда столкнулись несколько легковушек, в результате пострадали пять человек.
После столкновения загорелись два автомобиля: грузовой КамАз и легковой Kia.
ИСТОЧНИК KP.RU