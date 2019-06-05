2019-06-05T23:57:08+03:00
В мире

В американском штате Нью-Мексико произошел взрыв в аэропорту

Местные СМИ сообщают о многочисленных пострадавших
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Несколько человек пострадали в результате взрыва в американском штате Нью-МексикоНесколько человек пострадали в результате взрыва в американском штате Нью-МексикоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико) прогремел взрыв. Телеканал KFOX14 со ссылкой на местную полицию сообщает о многочисленных пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов уже работают на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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