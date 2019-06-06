Кинокомпания готова отозвать свой иск против блогера BadComedian

СЕГОДНЯ 02:16 2019-06-06T02:27:16+03:00

Представители KD Studios заявили, что хотят встретиться с Баженовым и обсудить условия мирового соглашения

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Продюсер кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев сообщил, что представители студии готовы встретиться с видеоблогером и обозревателем фильмов Евгением Баженовым, более известным под псевдонимом BadComedian, чтобы обсудить с ним условия мирового соглашения.

«Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск. Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения», - сказал он.

Мелентьев добавил, что блогер пока отказывается встречаться, «но мы оставляем дверь открытой».

Он также рассказал, что состоялась «пятиминутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова», который «в ультимативный форме» предложил отозвать иск, однако руководители KD Studios «не могли с этим согласиться», передает ТАСС.

Продюсер посетовал, что «уже все забыли, с чего все началось», и пояснил: обзор фильма, из-за которого и подали в суд на блогера, появился в самом начале продаж картины, и потенциальные покупатели «после просмотра видеоряда в обзоре Баженова, где есть 100-процентные спойлеры», просто не стали бы платить за фильм деньги.

«С нашей стороны тема была одна – нарушение авторских прав, незаконное использование нашего контента в обзоре Евгения Баженова», - приводит слова представителя компании ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях BadComedian сообщил, что кинокомпания Kinodanz (это прежнее название KD Studios) подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм «За гранью реальности», и он подумывает, не закрыть ли свой канал на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU