2019-06-06T02:27:16+03:00
Общество

Кинокомпания готова отозвать свой иск против блогера BadComedian

Представители KD Studios заявили, что хотят встретиться с Баженовым и обсудить условия мирового соглашения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Российский видеоблогер и обозреватель фильмов BadComedian - Евгений БаженовРоссийский видеоблогер и обозреватель фильмов BadComedian - Евгений БаженовФото: YouTube
Изменить размер текста:

Продюсер кинокомпании KD Studios Евгений Мелентьев сообщил, что представители студии готовы встретиться с видеоблогером и обозревателем фильмов Евгением Баженовым, более известным под псевдонимом BadComedian, чтобы обсудить с ним условия мирового соглашения.

«Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск. Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения», - сказал он.

Мелентьев добавил, что блогер пока отказывается встречаться, «но мы оставляем дверь открытой».

Он также рассказал, что состоялась «пятиминутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова», который «в ультимативный форме» предложил отозвать иск, однако руководители KD Studios «не могли с этим согласиться», передает ТАСС.

Продюсер посетовал, что «уже все забыли, с чего все началось», и пояснил: обзор фильма, из-за которого и подали в суд на блогера, появился в самом начале продаж картины, и потенциальные покупатели «после просмотра видеоряда в обзоре Баженова, где есть 100-процентные спойлеры», просто не стали бы платить за фильм деньги.

«С нашей стороны тема была одна – нарушение авторских прав, незаконное использование нашего контента в обзоре Евгения Баженова», - приводит слова представителя компании ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях BadComedian сообщил, что кинокомпания Kinodanz (это прежнее название KD Studios) подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм «За гранью реальности», и он подумывает, не закрыть ли свой канал на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем
Трамп: Мексика «хочет договориться» с США по пошлинам
Кучма предложил отменить блокаду Донбасса
Порошенко потребовал, чтобы Зеленский объяснился по поводу возможного снятия блокады Донбасса
В американском штате Нью-Мексико произошел взрыв в аэропорту
ДТП в Москве: столкнулись КамАз и легковушка, оба автомобиля загорелись
Настраиваем гитары, собираемся на Грушу!
Глава Астраханской области перейдет на работу в спецслужбы
Российский сухогруз занесло в территориальные воды Украины
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Лавров назвал главное условие проведения встречи Путина и Зеленского
Стоимость кроссовера Haval F7 в России составит более 1,4 млн рублей
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Белянкина
Украина решила создать четвертую базу ВМС