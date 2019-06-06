2019-06-06T03:24:55+03:00
Происшествия

При взрыве в аэропорту в штате Нью-Мексико пострадали 12 пожарных

Двое из них госпитализированы с опасными для жизни травмами, десяти помощь была оказана на месте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта города РозуэллВзрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта города РозуэллФото: REUTERS
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В результате мощного взрыва на территории аэропорта американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико) пострадали 12 пожарных, двое из них получили серьезные травмы и вертолетом были доставлены в больницу, сообщает полиция штата.

Уточняется, что взрыв прогремел около 12:15 по местному времени (21:15 мск) в одном из промышленных зданий городского аэропорта, когда сотрудники пожарной службы упаковывали фейерверки для салютов 4 июля – в День независимости США. В тот момент в помещении находились 12 человек.

«Двое пожарных были доставлены на воздушном транспорте в травматологический центр с опасными для жизни травмами», - говорится в сообщении полиции.

Остальным десяти огнеборцам медики оказали на месте: они получили легкие ранения и в госпитализации не нуждались. Причины ЧП устанавливаются, начато расследование инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в аэропорту Розуэлла произошел взрыв, изначально местный телеканал со ссылкой на полицию сообщил о «многочисленных» пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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