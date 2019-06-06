2019-06-06T04:20:56+03:00
Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

Премьер-министр страны уже признал поражение своего правоцентристского альянса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен уже признал поражение своего правоцентристского альянса на парламентских выборахПремьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен уже признал поражение своего правоцентристского альянса на парламентских выборахФото: REUTERS
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На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен уже признал поражение своего правоцентристского альянса и с грустью поведал журналистам, что формировать новое правительство, скорее всего, будет лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен.

«Похоже, что Метте Фредериксен получит большинство мандатов, и тогда ей нужно позволить сформировать правительство», - сказал он.

Расмуссен добавил, что в четверг утром сообщит королеве Дании Маргрете II об отставке своего кабмина. Однако, выступая перед соратниками, он заявил, что на встрече с королевой собирается предложить сформировать центристское правительство, которое сам же потом и возглавит, передает телеканал TV2.

По итогам голосования, левые партии в сумме получают в 179-местном парламенте как минимум 91 мандат, а у правого – 75. Явка избирателей составила 84,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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