Лавров рассказал, как Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-06T04:35:44+03:00

Этот разговор главы МИД России с госсекретарем США состоялся в апреле 2014 года

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год Джон Керри предлагал провести второй референдум по вопросу воссоединения Крыма с нашей страной.

«Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум», - рассказал глава МИД в интервью РБК.

Вспоминая об том разговоре с бывшим американским коллегой, Сергей Лавров отметил: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?»

«Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», - добавил дипломат.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и западные страны до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ИСТОЧНИК KP.RU