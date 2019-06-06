2019-06-06T05:06:18+03:00
Происшествия

Стрельба возле школы в Новой Зеландии: один человек убит, трое ранены

По данным полиции, злоумышленник действовал в одиночку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Новой Зеландии произошло новое ЧПВ Новой Зеландии произошло новое ЧПФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Новой Зеландии опять произошло ЧП: в результате стрельбы возле здания сельской школы в населенном пункте Ваикато на севере страны один человек был убит, еще трое получили ранения.

Местная полиция сообщает, что информация о выстрелах в районе школы в Ваикато поступило в четверг около четырех утра (20:00 среды по московскому времени), сотрудники правоохранительных органов тут же выехали по вызову. Прибыв на место происшествия, они обнаружили четверых раненых. Один из них скончался, состояние троих пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

«По предварительным данным, все они получили ранения из огнестрельного оружия», - цитирует заявление новозеландской полиции ТАСС.

Детектив-инспектор Грэм Питекли рассказал, что на данном этапе расследования следователи работают с одним человеком, не уточнив, является ли он подозреваемым. Однако, по словам детектива, у правоохранителей нет оснований разыскивать в связи с этим преступлением еще кого-либо.

Отмечается, что школа в Ваикато сейчас закрыта, а на ближайших дорогах выставлено полицейское оцепление.

Напомним о трагедии, которая произошла 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч. Как писал сайт kp.ru, австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по людям, собравшимся в мечетях на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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