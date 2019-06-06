2019-06-06T05:31:00+03:00
Общество

Guardian: 17-летняя девушка из Нидерландов умерла не от эвтаназии

Тяжелобольная Ноа Потховен скончалась не в клинике, как сообщали СМИ, а у себя дома [фото]
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17-летняя Ноа Потховен страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии17-летняя Ноа Потховен страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тяжелобольная 17-летняя Ноа Потховен, о которой все мировые СМИ писали, что она подверглась незаконной эвтаназии в одной из клиник в Нидерландах, на самом деле умерла в доме своих родителей. Скорее всего, причиной ее смерти стал добровольный отказ от еды и воды. Нет никаких доказательств того, что девушка ушла из жизни с посторонней помощью, пишет британская газета The Guardian.

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Девушка рассказала о своей жизни в автобиографической книге Побеждать или учиться
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ИСТОЧНИК KP.RU

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