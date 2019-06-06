Администрация Зеленского заподозрила обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-06T06:37:52+03:00

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Замглавы администрации нового президента Украины Владимира Зеленского по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко начал расследование в отношении сотрудников министерства иностранных дел страны, заподозрив их в «работе» на бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Дело в том, что члены команды Зеленского вдруг обнаружили странное сходство речей своего шефа с выступлениями предыдущего главы государства. Например, на пресс-конференции в Брюсселе создавалось впечатление, что Зеленский буквально цитирует предшественника. И часть его заявлений на совместном брифинге с председателем Европейского Совета Дональдом Туском тоже звучала так, будто говорит не «слуга народа», а Порошенко. Вот новая администрация и заинтересовалась, кто же писал тексты для выступлений экс-КВНщика.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко», - сообщает президентская пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что администрация нового президента рассматривает это как диверсию «и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко».

«В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы», - говорится в документе.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU