Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-06T08:03:27+03:00

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В Банке России изучили деятельность новосибирского банка "Взаимодействие". Результаты проверки оказались не утешительными.

Кредитная организация перестала быть ликвидной и поэтому несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками. ЦБ принял решение отозвать у "Взаимодействия" лицензию.

"Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в документах регулятора.

Кроме того, в ЦБ выявили нарушения федеральных законов и нормативных актов регулятора. В банк назначена временная администрация пока не появится конкурсный управляющий либо ликвидатор. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты возмещений вкладчикам банка не позднее 20 июня 2019. Об этом сообщается на сайте АСВ.

ИСТОЧНИК KP.RU