Россия вошла в топ-10 "инвестиционных" стран Европы

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-06T08:40:15+03:00

Россия не первый год попадает в десятку лучших. Фото: "КП" Архив

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Россия заняла лидирующую позицию в рейтинге по результатам «Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY. За 2018 год иностранные инвесторы вложились в 211 отечественных проекта.

В исследовании отмечается, что это девятое место. Результат немного хуже, чем в прошлом году. Но это общеевропейская тенденция. Замедлением темпов экономического роста связывают с Brexit.

Больше всего прямых инвестиций российские проекты получили от компаний из США, Германии, Китая и Франции. В лидерах агропродовольственный сектор (32 проекта), машиностроительный (29 проектов), в производство химических продуктов (19 проектов) и пластика (21 проект). Больше всего проектов территориально находятся в Москве, Питере и областях двух столиц.

"В три раза вырос сектор цифровых технологий - количество проектов увеличилось с восьми в 2017 году до 24 в 2018. Это отражает общую тенденцию во всей Европе, где сектор digital занял первое место", - рассказал управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU