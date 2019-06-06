2019-06-06T08:55:32+03:00
Общество

Путин на ПМЭФ встретится с представителями четырех стран и генсеком ООН

Президент страны пообщается с коллегами из Болгарии и КНР
Григорий ЛЕОРДА
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин в четверг, 6 июня, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. У лидера нашей страны запланировано огромное количество встреч. В частности Путин поговорит с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьером Словакии Петром Пеллегрини.

Без внимания не останется и "дорогой друг" Путина - председатель КНР Си Цзиньпин. Отдельный разговор запланирован с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Отметим, «Российский Давос» в Северной столице пройдет с 6 по 8 июня. В деловую программу форума вошло более 120 мероприятий. В этом году деловую программу ПМЭФ-2019 разделили на несколько блоков. Первый — как раз про мировую экономику и поиск в ней баланса. Второй блок деловой программы будет посвящен экономике российской. Как реализовать национальные проекты — вот, пожалуй, главная тема. Третий тематический блок — целиком про модную тему технологий и цифровизации. Участники поговорят о развитии искусственного интеллекта, о киберугрозах и передовых технологиях в разных отраслях экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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