Глава Счетной палаты дал прогноз на развитие экономики России

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-06T09:53:44+03:00

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В ближайшие годы рост экономики России не превысит 2%. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

"В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста - около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового", - приводит слова Кудрина ТАСС.

По словам Кудрина, шоком для российской экономики стал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Из-за этих событий отток капитала с начала года удвоился. Отметим, обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сейчас он находится под арестом, но ФСИН готов организовать его доставку на ПМЭФ если это разрешит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU