2019-06-06T10:08:48+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

Регулятор выявил недостачу в кассе на 268 миллионов
Артур ГАРЬКЕ
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Регулятор нашел недостачу в кассе банка.Регулятор нашел недостачу в кассе банка.Фото: Алексей ОСИПОВ
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Банк России отозвал лицензию у петербургского банка "Прайм Финанс". Регулятор выявил огромную недостачу в классе - на 268 миллионов рублей! При этом организация осуществляла "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для имитации нормальной работы.

За последние 12 месяцев Банк России дважды карал "Прайм Финанс" и вводил ограничения на привлечение денежных средств граждан. Всю информацию о подозрительных схемах, нарушениях федеральных законов и нормативных актов ЦБ регулятор направит в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По информации Агентства по страхованию вкладов выплаты страховых возмещений вкладчикам петербургского банка начнутся не позднее 20 июня 2019. Отметим, в четверг, 6 июня, лицензии также лишился новосибирский банк "Взаимодействие".

ИСТОЧНИК KP.RU

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