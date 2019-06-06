Орешкин рассказал о влиянии замедления роста мировой экономики на Россию

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-06T10:55:51+03:00

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Замедление темпов роста мировой экономики является болезненным фактором для России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Если вы посмотрите на глобальные индикаторы по всем главным экономикам, они все опускаются… Потенциальное замедление мировой экономики болезненно для России", - приводит слова Орешкина Bloomberg TV.

Глава Минэкономразвития также отметил, что незначительное влияние на российскую экономику также окажет замедление темпов роста экономики Китая. "Оно [влияние] будет, но не такое значительное, как на экономики США и КНР. Мы уже видим влияние на ценах на сырьевые товары, которые снижаются… Влияние на РФ будет, но оно будет незначительное"/

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит с 6 по 8 июня. В рамках этого форума президент России Владимир Путин встретится с лидерами нескольких стран, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

ИСТОЧНИК KP.RU