2019-06-06T11:13:50+03:00
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей

Продавцов привлекли к административной ответственности
Артур ГАРЬКЕ
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Роспотребнадзор постоянно проверяет продукты на рынке.Роспотребнадзор постоянно проверяет продукты на рынке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор провел исследования плодов и овощей, которые продают на рынка России. Выяснилось, что 0,9% не соответствовали гигиеническим нормативам. Больше всего грязных продуктов заметили среди бахчевых культур - 8,9%. Но большую часть из них (5,8%) привезли из-за границы.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 тонн. Реализаторы некачественной плодоовощной продукции привлечены к административной ответственности. Несоответствующая требованиям продукция изъята из продажи", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация по надзору за пищевой продукцией остается на постоянном контроле. В ведомстве напомнили, что продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов опасны для здоровья. Если в малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, то в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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